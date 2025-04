-----------------------------------This thread will be used to keep track of Arkansas football's roster movements throughout the offseason. As transfer commitments come in and out, we'll add them to the list with appropriate information. We'll keep this pinned for convenience.Reminder that SEC teams can only have 85 scholarship players on the roster for the 2025 season.TBAQuarterback (5 scholarships):- Rsh. Sr. Taylen Green, 6'6", 224 lbs- Rsh. So. Blake Boda, 6'4", 214 lbs.- Rsh. Fr. KJ Jackson, 6'4", 220 lbs.- Fr. Madden Iamaleava, 6'3", 191 lbs.- Fr. Grayson Wilson, 6'3", 211 lbs.Running Back (7 scholarships):- Sr. Mike Washington Jr., 6'2", 223 lbs.- Rsh. Jr. Rodney Hill, 5'10", 195 lbs.- Rsh. So. Tyrell Reed Jr., 5'10", 208 lbs.- So. Braylen Russell, 6'1", 238 lbs.- Rsh. Fr. JuJu Pope, 6'0", 216 lbs.- Rsh. Fr. Cam Settles, 5'11", 204 lbs.- Fr. Markeylin Batton , 5'11", 168 lbs (NOT ARRIVED YET)Tight End (5 scholarships):- Rsh. Sr. Andreas Paaske, 6'6", 265 lbs.- Sr. Rohan Jones, 6'3", 236 lbs.- Rsh. So. Jaden Platt, 6'5", 260 lbs.- Rsh. So. Maddox Lassiter, 6'3", 246 lbs.- Fr. Gavin Garretson, 6'7", 254 lbs.Wide Receiver (13 scholarships):- Rsh. Sr. Raylen Sharpe, 5'9", 165 lbs.- Rsh. Sr. O'Mega Blake, 6'2", 182 lbs.- Rsh. Jr. Jordan Anthony, 5'10", 162 lbs.- Rsh. So. Kam Shanks, 5'8", 170 lbs.- Rsh. So. Ismael Cisse, 6'0", 198 lbs.- Rsh. So. Shamar Easter, 6'5", 223 lbs.- So. CJ Brown, 6'1", 194 lbs.- Rsh. Fr. Courtney Crutchfield, 6'2", 195 lbs.- Rsh. Fr. Krosse Johnson, 5'10", 176 lbs.- Rsh. Fr. Zach Taylor, 6'4", 173 lbs.- Fr. Ja'Kayden Ferguson, 6'2", 182 lbs.- Fr. Antonio Jordan, 6'4", 210 lbs (NOT ARRIVED YET)- Fr. Jace Brown, 6'2", 194 lbs. (NOT ARRIVED YET)Offensive Line (15 scholarships):- Rsh. Sr. Fernando Carmona Jr., 6'5", 325 lbs.- Rsh. Sr. Keyshawn Blackstock, 6'5", 320 lbs.- Rsh. Sr. Corey Robinson II, 6'5", 307 lbs.- Rsh. Sr. Marcus Dumervil, 6'5", 298 lbs.- Rsh. Jr. E'Marion Harris, 6'7", 300 lbs.- Rsh. Jr. Brooks Edmonson, 6'4", 316 lbs.- Rsh. Jr. Caden Kitler, 6'3", 306 lbs.- Rsh. So. Bubba Craig, 6'8", 307 lbs.- Rsh. Fr. Zuri Madison, 6'3", 305 lbs.- Rsh. Fr. Kobe Branham, 6'5", 326 lbs.- Rsh. Fr. Shaq McRoy, 6'8", 362 lbs.- Rsh. Fr. Kavion Broussard, 6'6", 306 lbs.- Fr. Blake Cherry, 6'5", 309 lbs.- Fr. Kash Courtney, 6'4", 285 lbs.- Fr. Lionel Prudhomme, 6'2", 291 lbs. (NOT ARRIVED YET)Defensive Tackle (9 scholarships):- Rsh. Sr. Cam Ball, 6'5", 326 lbs.- Sr. Danny Saili, 6'3", 325 lbs.- Sr. David Oke, 6'2", 312 lbs.- Rsh. Jr. JJ Hollingsworth, 6'3", 263 lbs.- Rsh. So. Ian Geffrard, 6'5", 389 lbs.- Rsh. So. Kaleb James, 6'4", 265 lbs.- Fr. Kevin Oatis, 6'3", 288 lbs.- Fr. Caleb Bell, 6'3", 287 lbs.- Fr. Reginald Vaughn, 6'3", 268 lbs. (NOT ARRIVED YET)Defensive End (7 scholarships:- Rsh. Sr. Justus Boone, 6'4", 266 lbs.- Rsh. Jr. Ken Talley, 6'3", 257 lbs.- Jr. Quincy Rhodes Jr., 6'6", 276 lbs.- So. Charlie Collins, 6'5", 255 lbs.- Rsh. Fr. Kavion Henderson, 6'2", 257 lbs.- Fr. Keiundre Johnson, 6'3", 263 lbs.- Fr. Trent Sellers, 6'6", 230 lbs. (NOT ARRIVED YET)Linebacker (6 scholarships):- Rsh. Sr. Stephen Dix Jr., 6'1", 240 lbs.- Rsh. Sr. Xavian Sorey Jr., 6'3", 231 lbs.- So. Bradley Shaw, 6'1", 235 lbs.- Rsh. Fr. Justin Logan, 6'2", 232 lbs.- Rsh. Fr. Wyatt Simmons, 6'1", 230 lbs.- Fr. Tavion Wallace, 6'1", 228 lbs.Cornerback (8 scholarships):- Rsh. Sr. Kani Walker, 6'2", 201 lbs.- Rsh. Sr. Jordan Young, 6'0", 203 lbs.- Rsh. Sr. Bryce Stephens, 6'0", 194 lbs.- Rsh. Jr. Jaheim Singletary, 6'2", 196 lbs.- Jr. Keshawn Davila, 6'1", 165 lbs.- So. Selman Bridges, 6'2", 181 lbs.- Rsh. Fr. Jaden Allen, 5'10", 165 lbs.- Fr. Nigel Pringle, 6'1", 175 lbs. (NOT ARRIVED YET)Safety (8 scholarships):- Sr. Larry Worth III, 6'4", 225 lbs.- Sr. Caleb Wooden, 6'1", 195 lbs.- Sr. Quentavius Scandrett, 6'3", 201 lbs.- Rsh. Jr. Miguel Mitchell, 6'1", 220 lbs.- Rsh. So. Christian Ford, 6'0", 176 lbs.- So. Ahkhari Johnson, 5'11", 185 lbs.- Fr. Jayden Shelton, 6'1", 202 lbs.- Fr. Taijh Overton, 6'2", 190 lbs.Special Teams (3 scholarships):- Rsh. Sr. Devin Bale, 6'3", 204 lbs.- Rsh. Sr. Ashton Ngo, 5'11", 233 lbs.- Fr. Scott Starzyk, 5'10", 171 lbs.