Reminder that there is a baseball scrimmage at Baum-Walker Stadium beginning at 11:30 a.m. CT today. Free to the public.



I’ll be honest and admit I’ve thought all morning it was noon, so I’ll be late.





LINEUPS



CARDINAL



1. CF Charles Davalan

2. SS Wehiwa Aloy

3. Logan Maxwell

4. 3B Brent Iredale

5. RF Kendall Diggs

6. 1B Rocco Peppi

7. 2B Nolan Souza

8. C Ryder Helfrick

9. LF Justin Thomas Jr.



SP - Zach Root



GRAY



1. 2B Cam Kozeal

2. C Zane Becker

3. 1B Michael Anderson

4. 3B Reese Robinet

5. RF Kuhio Aloy

6. SS Gabe Fraser

7. LF Carson Boles

8. DH Tyler Holland

9. DH Elliott Peterson

10. CF Brenton Clark



SP - Colin Fisher